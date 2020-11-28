Ekonomi Yönetimi TOBB ile buluştu!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.



Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleşti.



Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Elvan, 'İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Sn. Abdulhamit Gül, Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Sn. Mustafa Varank, Sn. Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz' dedi.



Bakanlar Elvan ve Gül, dün de TÜSİAD üyeleriyle biraraya gelmişti.



YOL HARİTASI MASADA



Başkan Erdoğan, adalet ve ekonomi alanında bir reform süreciğnin başladığını ifade etmişti. Toplantıda bu sürecin nasıl olacağı, yeni yol haritasının nasıl belirleneceği yönünde görüşmeler gerçekleştirildi, fikir alışverişleri yapıldı.



İş dünyası görüşmeleri kapsamında dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya gelinmişti.



