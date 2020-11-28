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Dünyaca ünlü müzik platformuna erişim yasağı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital müzik dinleme platformlarından Tidal'ın lisans başvurusu yapmaması nedeniyle sulh ceza hakimliğine başvurulduğunu ve ilgili mahkemenin söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verdiğini bildirdi.

Teknoloji / 28 Kasım 2020 Cumartesi 00:15
Dünyaca ünlü müzik platformuna erişim yasağı!

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 9 Kasım'da internet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adreslerinin ilan edilerek ihtarda bulunulduğu anımsatıldı.

RTÜK'ün resmi internet sitesine eklenen ihtar metninde, aralarında dijital müzik dinleme platformlarından "https://www.tidal.com" URL adresine sahip Tidal'ın da bulunduğu yayıncıların açıkça belirtilerek, kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanındığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10'uncu maddesi kapsamında yapılan duyuru üzerine bahse konu yayıncı dışındaki tüm platformlar gerekli başvurularını yapmıştır. Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanun'un 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hakimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir. Adı geçen kuruluşun lisans talebine ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacaktır."

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