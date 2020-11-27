Yumurtanın sarısı grileşiyorsa dikkat!

Yüksek oranda protein içeren yumurta, ekonomik olarak da ulaşılabilir nadir gıdalardan biri.



Sağlığımızı olumlu yönde etkileyen birçok vitamin ve mineral içeren bu besin kaynağı, kemik gelişimini destekliyor, demir eksikliğini tamamlıyor ve kansızlığa iyi geliyor.



Uzmanlar, yumurtanın doğru bir şekilde pişirildiğinde en az anne sütü kadar faydalı olabileceğini söylüyor.



Yumurtada bulunan kaliteli protein, vitamin, mineral ve aminoasitler sayesinde sağlığınızı garanti altına alabilirsiniz.



Vitamin ve mineral açısından son derece güçlü olan yumurtadan faydalanmak için doğru bir şekilde pişirmek önemli.



Uzmanlar, yumurtadan doğru bir şekilde faydalanmak için rafadan pişirilmesini öneriyor.



Rafadan yumurta tüketemiyorsanız kayısı kıvamında da haşlayarak yiyebilirsiniz. Kimi zaman haşladığınız yumurtaların grileştiğine şahit olmuşsunuzdur.



Çok fazla haşlanan yumurtalar, doğal olmaktan çıkar ve kanserojen bir hal alır. Sağlıklı sandığınız bir gıdayı tükettiğinizi düşünürken aslında kendiniz için ciddi anlamda bir kötülük yapmış olursunuz.