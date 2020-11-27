YouTube'ta son yılların en büyük değişikliği geliyor!

YouTube yıllar içinde video paylaşım platformu olmaktan çıktı. Videolar dışında başka özelliklere de sahip. Mesela YouTube Music bunlardan biri. Google, YouTube'un güncel kalması ve en iyi kullanımı sunması için geliştirmeler yapıyor. Yeni özellikleri devreye sokuyor. Şimdi ise dikkat çekici bir değişiklik ortaya çıktı.



Bilindiği üzere YouTube'a bu sene içerisinde gelen videoları bölümlere ayırma özelliği, içerik oluşturucularının videoları konulara veya olaylara göre bölmesini ve böylece izleyicilerin izlemek istedikleri kısma kolaylıkla gidebilmesini sağlayan bir özellik.



YouTube bölümleri özelliği, sosyal ağın şimdiye kadar eklediği en kullanışlı işlevlerden biri. Normalde, insanların videonun altındaki yorumlarda, özellikle de uzun videolarda zaman damgası bilgileri eklemesi gerekirdi, ancak YouTube bölümlerle işleri kolaylaştırdı.



Sorun, içerik oluşturucuların bunları videolarına manuel olarak eklemesi gerektiği ve bir kanalın sorumluluğu altında yüzlerce video olduğunda bu kolay bir iş değil.



Artık YouTube, videolara otomatik olarak zaman damgaları eklemeye çalışacak yeni bir yapay zeka algoritmasını test etmeye başladığını duyurdu. Testle ilgili bilgiler YouTube'un resmi deneyler sayfasında bulunabilir.



YouTube, insanların video bölümleri içeren videolarda gezinmesini kolaylaştırmak istediklerini ve bu nedenle otomatik olarak video bölümleri eklemeyi denediklerini açıkladı.



Böylece içerik oluşturucuların manuel olarak zaman damgaları eklemesi gerekmez. Video bölümlerini otomatik olarak oluşturmak için, makine öğrenimini kullanacaklarını belirtti.



Bunu küçük bir video grubuyla henüz test ettiklerinin bilgisini verdi. Aynı zamanda videosu bu özellikten etkilenen içerik üreticilerine, bu denemeyi devre dışı bırakabilecek ve/veya geri bildirim paylaşabileceklerini de ekledi.



Bu yeni yapay zekanın görevini ne kadar etkili bir şekilde yerine getireceği belli değil. Deneme başarılı olursa, yeni özellik YouTube izleyicilerinin içerikte daha hızlı ve kolay bir şekilde gezinmesine yardımcı olabilir.





