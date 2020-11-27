Toplu taşıma virüs yayıyor, İmamoğlu ise hâlâ seyrediyor

Koronavirüs salgınının korkunç seviyede yayıldığı İstanbul, yerel yönetim krizi yaşıyor. Milyonluk rantların döndüğü taksi plakalarına göz diken, üstüne vazife olmadığı halde S-400 ve Kanal İstanbul'dan bahseden, Türkiye'yi sürekli Batı'ya şikayet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aylardır yöneltilen ikazlara rağmen toplu ulaşımdaki rezaletlerle İstanbul halkını salgına teslim ediyor. Koronavirüs İstanbul'da otobüsler, metrobüsler ve metrolar aracılığıyla yayılmasına rağmen hiçbir şey yokmuş gibi heykel açılışları yapan İmamoğlu, ulaşımdaki keşmekeşe çözüm üretmiyor.



Toplu taşıma hınca hınç

Salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zirve noktasına geldiği mevcut süreçte metrobüs hattında Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy gibi istasyonlarda sabah ve akşam saatlerinde sefer sayılarının azlığı yüzünden yine olağanüstü yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, yeterli otobüs seferi olmadığı için evlerine ve işlerine gidebilmek için salgına rağmen tıklım tıklım dolu ulaşım araçlarına binmek zorunda kaldı. Toplu taşımada ciddi bir yükü omuzlayan M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında binlerce vatandaş, ana-baba gününe dönen vagonlara tıkış tıkış binerek ev ve işlerine gitmek zorunda kaldı.



Akite konuşan İstanbul'un siyasileri ve hukukçuları ise, İBB Başkanı İmamoğlu'na, “Bırak laf üretmeyi ve gündem değiştirmeyi, işini yap ve İstanbul'a korona yayan toplu ulaşıma çözüm bul!” şeklinde seslendiler...



Salgın gibi dertleri yok

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları dile getirdi: “İşi gücü yalan, intihal ve sahtekarlık olan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un başına gelmiş bir musibettir. ‘Erdoğan'ın partisini İstanbul'dan çıkardık' diyen Joe Biden'ın figüranı olan İmamoğlu, asıl yapması gereken hiçbir işi yapmadı. Kanal İstanbul'la uğraşıyor, Sağlık Bakanı'yla uğraşıyor, bizim İstanbul'da ihya ettirdiğimiz çeşmeyle ilgili iftira atıyor, yalanlarla belediye yönetmeye çalışıyor. Bunların koronavirüs diye, toplum diye bir dertleri olmadığı için tedbir almamakta direniyorlar. Seçimden önce aldatarak oyunu aldığı İstanbullular'a eziyet ettiriyor. Toplu taşıma İstanbul'a korona yayıyor. Kadim İstanbul şehri bu çapsız yönetimi hak etmiyor.”



İstanbul 2 No'lu Baro Avukatı Mücahit Birinci de, mevcut İBB yönetimini toplum sağlığını tehlikeye atmaktan savcılığa verdiğini belirterek şunları söyledi:



Virüsten daha tehlikeli

“En ihtiyaç olduğu dönemde İmamoğlu'nu İstanbul'daki otobüs sefer sayılarını azaltmaktan, tramvay ve metrodaki vagon sayısını düşürmesinden dolayı şikayet ettim. İmamoğlu İstanbul'un sağlığını tehlikeye atmıştır. Bu işleri yapacak olan İBB Başkanıdır. Tramvay, metro, metrobüs, otobüs, finüküler gibi toplu ulaşım araçlarının tamamı İBB uhdesinde. Aylardır salgın ‘ben geliyorum' diyor. İBB ne yaptı? Pandemi kurultayı yapıp otobüs seferlerini azalttı. Hem otobüs sayısını azaltacaksınız, hem gerekli tedbirleri almayacaksınız. Vatandaş sana yönet diye oy verdi. Şikayet et, sızlan, S-400'ler hakkında beyanda bulun, yabancı televizyonlarda Türkiye demokrasisini şikayet et diye değil. Vazifen olmayan Kanal İstanbul dahil tüm algı çalışmalarında varsın. Ama asli vazifenin hiçbirinde sahada yoksun. İmamoğlu maalesef koca bir sıfırdır. İstanbullu hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Mecburen bir sonraki seçime kadar katlanmak durumundayız.”



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