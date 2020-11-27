USD (Alış - Satış) : 7,89 - 7,91 EURO (Alış - Satış) : 9,41 - 9,42

Şişli Belediye Başkanı CHP'li Muammer Keskin PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısına sahip çıktı

2019 seçimlerinde HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk’ün, Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde “Kürdistan” ifadesini kullanmasına tepki göstermediği için eleştirilen CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, terör örgütü PKK’ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve evinde terör örgütüne ait yayınlar bulunan yardımcısına sahip çıktı. Operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Cihan Yavuz için “Belediyemizle ilgili üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardımcımızdır. Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim” dedi.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 12:09
Şişli Belediye Başkanı CHP'li Muammer Keskin PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısına sahip çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz gün il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında olduğu 19 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.



Şişli Belediye Başkanı yardımcısı Cihan Yavuz'un evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve teröristlerin resimlerinin yer aldığı yayınlar bulunmuştu.



Operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Cihan Yavuz için 'Belediyemizle ilgili üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardımcımızdır. Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim' dedi.



'KÜRDİSTAN' DENMESİNE SESSİZ KALMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI

CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 2019 yılında belediye başkan adayı iken Feriköy'de bir düğüne katılmıştı. Salonda Keskin'e, HDP İlçe Başkanı Mutlu Öztürk eşlik etmişti.



Burada bir konuşma yapan Öztürk, HDP'nin Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak için batıda aday çıkarmama kararı alması sonrası Şişli'de CHP'yi destekleyeceklerini açıklamıştı.



HDP'li Öztürk, konuşmasının devamında da Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde 'Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız' ifadelerini kullanmıştı.



CHP'li Keskin'in bu sözlere tepki göstermemesi eleştirilmişti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement