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PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK/KCK’nın illegal kadın yapılanması Demokratik Özgür Kadın Hareketi içerisinde faaliyet gösterenlerin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 5 ilde gerçekleşen operasyonda 16 şüpheli de gözaltına alınırken, şüphelilerden 13’ü arasında, HDP İzmir delegeleri, HDP Menemen İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve HDP Malatya Akçadağ İlçe başkanının yer aldığı öğrenildi.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 10:31
PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'nın illegal kadın yapılanması Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) içerisinde faaliyet gösteren aralarında, HDP İzmir delegeleri, HDP Menemen İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve HDP Malatya Akçadağ İlçe başkanının bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 5 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Harekete geçen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 16 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

PYD TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ İZMİR'DE YAKALANDI

Şüphelilerden 2'sinin İzmir'de sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında işlem yapılan 'Şervan Amed' kod isimli Ahmet Şen isimli örgüt mensubunun üstünden çıkan dijitallerin incelenmesi sonucu, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen İzmir'de ikamet eden 1 şüpheli de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

DİJİTAL VE MATERYALLERE EL KONULDU

Sabah 06.00'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümana el konuldu.

Suriye

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