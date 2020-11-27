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ODTÜ'lü akademisyenden skandal tweet!

Ayşegül Rosa Aksoy isimli ODTÜ'lü araştırma görevlisi, sosyal medyada skandal bir tweet attı. Celal Karadoğan isimli engelli vatandaşın 'Güzel oğlumla bir tbt' paylaşımının altına 'Oğlun yürüyor mu?' yazıp gülücükler bırakan Ayşegül Rosa Aksoy'a kısa sürede tepki yağdı. Ayşegül Rosa Aksoy kimdir? Söz konusu kişinin ODTÜ'de araştırma görevlisi olduğu ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 12:00
ODTÜ'lü akademisyenden skandal tweet!

ODTÜ'lü akademisyene tepki yağıyor. Twitter'da da TT listesine giren Ayşegül Rosa Aksoy kimdir? Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Ayşegül Rosa Aksoy, Twitter'da engelli bir vatandaşın oğluyla çekildiği fotoğrafla dalga geçerek skandala imza attı. Yüksek lisansını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde yapan Aksoy, doktorasını da ODTÜ'de yaptı. Beden Eğitimi ve Spor bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Rosa Aksoy, Twitter hesabını kilitledi.

Celal Karadoğan isimli vatandaş, engelli olduğu için hayatını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Hayata umutla tutunan Karadoğan, oğluyla bir resim paylaştı. Daha sonra espri yaptığını düşünen Ayşegül Rona Aksoy isimli kişi skandal bir yorum yazarak 'Oğlun yürüyor mu?' diye sordu. Kısa süre içinde herkesin tepkini çeken bu olaya tepkiler gelmeye devam ediyor.



ODTÜ'DE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇIKTI!

Skandal tweete imza atan Ayşegül Rosa Aksoy'un ODTÜ'de araştırma görevlisi olduğu ortaya çıktı. Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi'nde tamamlayan Rosa Aksoy, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde ve Gedik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Ayşegül Rosa Aksoy son olarak, ODTÜ'de Beden Eğitimi ve Spor alanında araştırma görevlisi olarak görev yapıyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan skandalın ardından gözler ODTÜ yönetiminde...




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