Meteorolojiden o illere buzlanma ve don uyarısı | 27 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Hakkari çevresinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak.



Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile donun beklendiği bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta, Bitlis ve Hakkari'nin güneyinde zaman zaman hamleli esecek. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek.



İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Hakkari'de 6, Bitlis'te 5, Van'da 8 ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor.



Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Az bulutlu



İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu



MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu



MUĞLA °C, 18°C

Az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Hataya çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte , yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu



ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu



KONYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu



SİNOP °C, 15°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AMASYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu



RİZE °C, 14°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu



HAKKÂRİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu



VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu



GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı bulutlu



SİİRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu



ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu