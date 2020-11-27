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Kandil'in sivil yalanı işte böyle çöktü!

Irak’ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava operasyonunda SİHA ile etkisiz hale getirildi. Kandil ve örgüt yandaşları ise "Türk askeri bir sivili yaraladığını" iddia etti. Yaralı denilen o "Sivil"in elinde silah ve üzerinde PKK kıyafetiyle fotoğrafı çıktı. İşte son dakika haberi ve ortaya çıkan fotoğraflar

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 11:25
Kandil'in sivil yalanı işte böyle çöktü!

PKK'nın yaymaya çalıştığı yalanla ilgili son dakika gelişmesi... MİT, Irak'ın kuzeyindeki teknik takip ve alan istihbaratı çalışmaları sırasında, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin karşısında bulunan Irak'ın Amedi ilçesine bağlı Kanimasi bölgesi kırsalında bir grup PKK'lı teröristtin üs bölgemize saldırı hazırlığında olduğunu belirledi. Tam isabetle vurulan bölgeyle ilgili kamuoyunu yanıltacak iftiralar yayan terör örgütünün yalanı çöktü. Ortaya çıkan son dakika görüntüleri PKK'nın 'Sivil' dediği şahsın kim olduğunu gözler önüne serdi.

İşte ayrıntılar;

Bölgede İHA ile yapılan gözetlemeyle de 9 Kasım sabahı, saatler 09.10'u gösterirken, silahlı 4 teröristin Kanimasi kırsalındaki Bikdawida köyüne yakın bir noktada görüntüleri de alındı. İHA ile adım adım takip edilen teröristler saatler 10.45'te köyden ayrılıp, kırsala doğru yürümeye başladı Teröristlerin sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından verilen son dakika talimatıyla Diyarbakır'dan kalkan SİHA, kısa sürede bölgeye ulaşarak saat11.03'te, terörist grubu tam isabetle vurdu.

SİVİL DEDİKLERİ 10 YILLIK PKK'LI ÇIKTI
Kandil ve örgüt yandaşlarının yayın organlarında ise SİHA'nın hava operasyonunda Silêman Mele Şêxo (49) adındaki bir sivilin yaralandığını duyurdu.

TSK'NIN HASSASİYETİ
Operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını ve azmini, sivillere zarar gelmemesi için gösterdiği hassasiyeti bir kez daha ortaya koyarken, ele geçirilen fotoğrafta, PKK ve yandaşlarının kendi yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yaydıkları 'TSK sivilleri hedef alıyor' yalanını da bir kez daha ortaya çıkardı.

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