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İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

'Zimmet' ve 'irtikap' suçlarından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 15:25
İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

zmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca 'zimmet suçu' kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47'nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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