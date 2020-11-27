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İşte aşının yan etkileri!

Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ederken iki şirketten insanlığı umutlandıran haber geldi. BionTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının mimarları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci aşının yüzde 90 koruma sağladığını ilan ederek müjdeli haberi verdi.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 00:45
İşte aşının yan etkileri!

Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ederken iki şirketten insanlığı umutlandıran haber geldi. BionTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının mimarları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci aşının yüzde 90 koruma sağladığını ilan ederek müjdeli haberi verdi.

Hemen ardından ABD'li Moderna da koronavirüse karşı aşının geliştirildiğini duyurdu. Birbiri ardına gelen güzel haberlerin ardından insanların aklında başka bir soru oluştu. Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? Aşının yan etkileri neler Moderna ve Pfizer aşılardaki yan etkileri açıkladı. Amerikan Tabipler Birliği'nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşılarının yan etkilerini açıkladı. Yan etkiler arasında ilk dozda aşının yapıldığı bölgede acı olduğu ifade edilirken; ikinci dozda bazı gönüllülerde, eklem, kas ve baş ağrıları saptandı.

Amerikan Tabipler Birliği'nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının yan etkilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Moderna'nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7'sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi. İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7'sinde yorgunluk, yüzde 8.9'unda kas ağrısı, yüzde 5.2'sinde eklem, yüzde 4.5'inde ise baş ağrısı görüldü. Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren 'şiddetli' ateş yaşadığı ifade edildi. Pfizer'in testlerine katılan kişilerin yüzde 4'ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı.

Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.

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