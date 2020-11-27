Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Bilim Kurulu her türlü hazırlığı çalışmayı yürütüyor. Tabi burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli.



Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz, maske takmadıklarını görüyoruz.



Özellikle maske, mesafe bunlar tabi bizim için çok çok önemli ve hijyen. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde, yani bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.



Biz şu anda sağlık bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.



Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Aşı konusu gündemde; şu anda kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor.



AYRINTILAR GELİYOR...