Aşık olduğunuz burcun özelliklerini söylüyoruz! Burçların aşk hayatı

Aşık olduğunuz burcun özelliklerini biliyor musunuz? Burçların aşk uyumu ilişkilerde yol gösteriyor. Hangi burç nelere dikkat etmeli, burçların en hassas özellikleri ve tahammül edilemeyen özelliklere kadar burçların aşk hayatı haberimizde...



KOÇ AŞKI



Eğer bir Koç’a aşıksanız onu daima ilginizle şımartmalı; hayatınızın merkezine koymalısınız. Özgüveni yüksek olan Koç burcu insanı, sevgilisinden de aynı özelliği bekler. Onu sürekli sizin için mücadele etmeye zorlayın. Ayrıca sınırlarınız dahilinde sizi yönlendirmesine izin verin. Hatalarından ders almasını bilen Koç insanına anlatmak istediğinizi, imalarda bulunmadan doğrudan söyleyin.



BOĞA AŞKI



Sevgiliniz Boğa burcundansa onunla nikah masasına kadar gidebileceğinize emin olabilirsiniz. Boğa burcu insanı değişimleri sevmez ve dolayısıyla alışkanlıklarınızı ona göre adapte etmek zorunda kalırsınız. Sevgilisinin bakımlı olmasından hoşlanmakla birlikte, onun için yapacağınız jestler de ona olan sevginizi kanıtlamak adına önemlidir. Damak zevkine düşkündür ve bu nedenle de sizden mutfakta harikalar yaratmanızı beklemesi çok normaldir. Boğa ile ilişkinizde her zaman net olun. Onu şüpheye düşürebilecek davranışlardan kaçının.



İKİZLER AŞKI



İkizler burcu insanı ile yaşadığınız ilişkide sizi yoğun bir duygusallığın beklediği söylenemez. Sürekli göz önünde tutulmak ve şımartılmak istenen biriyseniz bu burcun size göre olduğu söylenemez.



Özgürlüğüne fazlasıyla düşkün olan ve aklı doğrultusunda hareket eden İkizler burcunu rutine sokmadan heyecanlandırmayı başarabilirseniz onu yanınızda tutmayı da garantilemiş olursunuz.



Adından anlaşılabileceği gibi İkizler burcu çift karakterlidir ve ne zaman hangi karakterde davranacağını asla tahmin edemezsiniz. Başından beri onu bu çift karakterli yönüyle sevdiyseniz o zaman İkizler burcu tam size göre diyebiliriz.



YENGEÇ AŞKI



Yengeç burcu güvenmediği insanlara karşı kapalı kutu olan bir burçtur. Size tam olarak açılabilmesi için tanıması ve güvenmesi şarttır. Sevdiği kişiyi el üstünde tutarak kendini ona adayan Yengeç, güveni sarsıldığında aynı ölçüde hırçınlaşıp yabancılaşabilir. Hayatının ilk sırasında yer almak için büyük bir sabırla size güvenebileceğini kanıtlamanız yeterlidir.



Mutlu olmak için sizin mutluluğunuzu talep edecek olan Yengeç insanından ne istediğinizi açıkça belirtmeniz ve onun da isteklerini öğrenmeniz şarttır.



Evine düşkün olan Yengeçler, beraber yapacağınız her türlü aktiviteye duygusal bir enerji katmayı başarabilirler.



ASLAN AŞKI



Sürekli pohpohlanmaktan hoşlanan Aslan burcunun aşkını canlı tutmak için, onun, sizin uğrunuza yaptıklarının farkında olup her zaman takdir etmeniz gerekir. Dışarıdan bakılınca fazlasıyla girişken görünseler de aslında epeyce utangaçtırlar. Onay almak onlar için çok önemlidir.



Aslanlar birlikte olacakları kişiyi seçerken onu başkalarından ayıran özelliklerinin bulunmasını tercih ederler. Aslanlar, ikiniz birlikteyken göz kamaştırmak isterler. Bir kere aşkını kazandığınız Aslan size ihanet etmeyi düşünmez. İlişkinizi renklendirmek onun için doğal bir yetenektir.



BAŞAK AŞKI



Ufak ayrıntılara çok önem veren Başaklar, büyük bir özveriyle keşfedilmekten ve beklentileri doğrultusunda yönlendirilmekten çok hoşlanırlar.



Sizi eleştirdiği zaman bunu sırf eleştirmek için değil, sizdeki potansiyeli görüp sizi bunu kullanmaya teşvik etmek için yapar.



Entelektüel bakış açısı sizi görmezden gelmesine veya umursamamasına neden olmaz. Yine de hissettikleriniz hakkında daha net ve açıklayıcı olmanız aranızdaki iletişimin güçlü olması açısından önemlidir.



TERAZİ AŞKI



Terazi burcundaki sevgilinizi sürekli dinleyin ve ona ilginizi gösterin. Zamanla kendini size en özel detaylara kadar açtığını görüp şaşırabilirsiniz. Fakat bu durumun size özel olmadığını, tüm tanıdıklarına aynı derecede yakınlık ve bağlılık gösterdiğini anladığınızda hayal kırıklığına uğramanız mümkündür.



Herkese karşı eşit mesafede durmaya çalışır; fakat iki ateş arasında kalmaktan kurtulamaz. Doğruları bulmak için bütün seçenekleri denemek zorundadır. Basit şeylerden hoşlanmayan Terazi burcu, zevkine güvenilmesine de son derece önem verir.



AKREP AŞKI



Her hareketinizi derinliğine kadar analiz edebilir ve gözünden hiçbir şey kaçmaz. Bu nedenle Akrep’ten sır saklamaya kalkışmayın bile! Sevdiği insandan beklediği ilgi ve sevgi hep en üst düzeydedir. Akrep’le ilişkinizde, kendi duygularınızdan bahsetmek de dahil olmak üzere her zaman dürüst davranın.



Siz söylemeseniz de o sizdeki tüm duygu değişikliklerini sezebilir. Bağlılık ve sadakat onun için bir ilişkinin olmazsa olmazlarındandır; ve yaptığınız herhangi bir hatayı asla unutmaz. Hatanızı affetse bile bunu her fırsatta dile getirmekten geri durmaz.



YAY AŞKI



Dürüstlüğe çok önem veren Yay burcu insanı için bağımsızlık da vazgeçilmezlerindendir. Kendi başına vakit geçirmekten hoşlanır ve kıskançlığa gelemez. Pek çok alanda fikir ve deneyim sahibi olduğunu gördüğünüzde şaşırmak yerine onun renkli muhabbetine dahil olmalısınız.



Yay burcunun kafası sürekli meşgul olunacak birşeylerle doludur. Yalan söylemeye de söylenmesine de tahammülü yoktur. “Mış gibi” yaşamak Yay’a göre değildir. Peşinde koştuğu bir sürü projede başarılı olmak için çabalarken sizin de desteğinizi bekler. Yay burcu ile fazlasıyla eğlenceli ve hareketli bir ilişki sizi bekliyor olacak.



OĞLAK AŞKI



Oğlak burcu “işkolik” sınıfının bir numaralı üyesidir. Paranın tek amacıymış gibi gözükmesine aldanmayın. Sizi, en üst düzeyde mutlu edebilmek adına bu kadar çok çalıştığına emin olabilir; desteğinizle siz de onu mutlu edebilirsiniz. Üzerinize fazla düşmüyor olabilir; fakat aslında her zaman aklındasınızdır.



Oğlak burcu insanıyla uzun soluklu bir ilişki düşünüyorsanız, kariyer hedeflerini asla küçümsememeli ve ona bu yolda her zaman tam destek vermelisiniz. Bu süreç sizi uzun vadede yorsa da yolun sonunda kendinizi çok yüksek yerlerde bulabilirsiniz. Bir insanı eleştirerek aslında ona iyilik yaptığından emindir; bu nedenle bazen eleştirinin sınırını aşmasına şaşırmayın.



KOVA AŞKI



Özgürlük konusunda en ufak bir taviz bile vermeyecek olan Kova’nın bu özelliğine anlayış göstermeniz birlikte olmanız için yeterlidir. Dünyayı farklı bir boyuttan görür ve farklılığını onaylamanızı ister.



Çevresindeki potansiyel güzellikleri ve mükemmellikleri keşfetme yeteneği vardır; ve mevcut durumdan kendisine de pay çıkararak harekete geçmek zorunda hisseder. Son derece hoşgörü sahibi olan Kova, aynı hoşgörüyü karşısındaki insandan görememeye tahammül edemez.



BALIK AŞKI



Balık burcu, her ihtiyacınız olduğunda güvenle sığınabileceğiniz bir sığınak gibidir. Sizi, sonunda mutlu olacağınıza emin olduğu her türlü süreçte destekleyecektir. Balık burcu insanını içinizden gelerek aldığınız ufak hediyelerinizle bile mutlu edebilirsiniz.



Çok içine dönük yaşadığı söylenemese de siz öğrenmek istemedikçe size sıkıntılarından ya da neler hissettiğinden bahsetmek istemez; ve paylaşamadığı tüm zorluklar onunla birlikte sürüklenir.



Yaşadıklarını analiz etmek ve kendisi için sonuçlar çıkarmak için ara sıra ihtiyaç duyduğu yalnız kalma isteğine hoşgörüyle yaklaşmalı; bunu kuruntu sebebi yapmamalısınız. Yalnız kalmak onun için bir çeşit ilaç gibidir.



Kavgadan ve yüksek sesli tartışmalardan nefret eder. Nezaket onun için vazgeçilmezdir. Aranızdaki iletişim kuvvetli olduğu sürece birlikte güzel bir ilişki yaşayacağınızdan emin olabilirsini