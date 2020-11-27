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Akşener'den bomba HDP itirafı: Davet geldi, katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile anayasa çalışmaları yapıldığına ilişkin iddialara ilişkin partinin Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan'ın katıldığını itiraf etti. Akşener, "Nuri Okutan’ı davet etmişler. Nuri Bey bana geldi. Ben de gidebilirsiniz dedim.” dedi.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 12:18
Akşener'den bomba HDP itirafı: Davet geldi, katıldı

İP Genel Başkanı Akşener, CHP-HDP ve SP ile yaptıkları anayasa çalışmasını yalanlamaya çalışırken önemli bir itirafta bulundu. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, TUSES'de yapılan çalışmalara İP Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan'ın katıldığını söyledi. Akşener şu ifadeleri kullandı:

'Gidebilirsin dedim'
“Anayasa iddiaları kesinlikle yalan. TÜSES'i biliyorsunuz. Sol liberaller sempati duymaz bana. Nuri Okutan'ı davet etmişler. Nuri Bey bana geldi. Ben de gidebilirsiniz dedim.” Akşener, anayasa çalışmasını organize eden CHP'li vekil İbrahim Kaboğlu hakkında da “Kaboğlu'nu sevdiğimi söyleyemeyeceğim” dedi. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ üyesi olduğunu iddia eden İP Milletvekili Ümit Özdağ, HDP ve İP'nin ortak anayasa taslağı hazırladığını söylemişti. Özdağ, bu açıklamalarının ardından partisinden ihraç edilmişti.

Milletvekili

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