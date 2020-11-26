Türkiye’nin gücünü tüm dünya görecek! Öyle bir şey yapılacak ki...

İrini Harekatı kapsamında uluslararası hukukun hiçe sayılması ve Türk bandıralı ticari geminin basılması alınacak tedbirleri bir kez daha gündeme getirdi.



Türkiye, Doğu Akdeniz’deki her gemiden anında haberdar olacağı sistemi de seneye devreye alacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KKTC Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilmesi planlanan KKTC Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 2021’de tamamlanacak.



Bu kapsamda, Havelsan tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım önümüzdeki yıl KKTC ve Doğu Akdeniz’de de hayata geçirilecek.



Proje kapsamında KKTC’ye bir gemi trafik hizmetleri merkezi ile 2 trafik gözetleme istasyonundan oluşan gemi trafik hizmetleri sistemi kurulacak.



Kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemi Mersin gemi trafik hizmetleri ile entegre edilecek. Oradan da Ankara’daki merkez sistemle irtibat kurularak, Türkiye Doğu Akdeniz’deki her gemiden anında haberdar olacak.



Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramıştı.



