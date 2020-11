Salgın bahanesiyle cami düşmanlığı

Ankara Keçiören Müftülüğü ve Yunus Emre Kulübü tarafından düzenlenen ‘Haydi Çocuklar Namaza' etkinliği CHP tarafından hedef alındı. CHP'li Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan Haftalık Bilgilendirme Raporu'nda vaka sayılarındaki artışın nedeni olarak çocukların etkinliğe katılması olarak gösterildi. Salgın pik yaptığı dönemde parti kongrelerini tamamlayan CHP'nin her türlü önlemin alındığı müftülük etkinliğini hedef göstermesi zihniyetlerini kirliliğini gözler önüne serdi.







Çocukları hedef gösterdiler

Müslüman Türk milletinin mukaddesatına düşmanlıkta sınır tanımayan CHP zihniyeti şaşırtmıyor. Seçim dönemlerinde takıyyenin dibine vuran ve camilerden çıkmayan jakoben yobazlar, sandıklar kapandıktan hemen sonra İslam'a ve Müslümanlara kin kusmaya devam ediyor. Bunun en son örneği ise CHP'nin Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan Haftalık Bilgilendirme Raporu'nda yer aldı. Salgının nedeni olarak İslam'ın emir ve yasaklarını öğrenmek isteyen çocuklar gösterildi. Ankara Keçiören İlçe Müftülüğü ve Yunus Emre Kulubü'nün işbirliğiyle düzenlenen ‘Haydi Çocuklar Namaza' konseptli etkinlik CHP'nin hazırladığı raporda yerden yere vuruldu.



İslâm'a düşmanlıkları bitmiyor

Pandemi riskine karşı bütün önlemlerin alındığı, maske ve sosyal mesafe kuralına titizlikle riayet edildiği etkinlik, CHP tarafından çarpıtılarak virüsün en önemli etkeniymiş gibi gösterildi. İslam'a olan hazımsızlıklarını küçücük çocuklar üzerinden kusan CHP, raporda manipülatif içerikli bilgilere yer verdi. Raporun 79. sayfasında dinini öğrenen çocukları hedef tahtasına koyan CHP, “Salgında çocukları camiye topladılar. COVID-19 salgınında, ‘süper taşıyıcı' olarak nitelendirilen küçük yaştaki çocuklara yapılan ‘mecbur kalmadıkça evden çıkmayın' çağrısı, Diyanet'in yarışması söz konusu olunca yok sayıldı. Ankara Keçiören'de ilçe müftülüğü ve Yunus Emre Kulübü işbirliğiyle düzenlenen, ‘Haydi Çocuklar Namaza' isimli etkinlik için çocuklar, namaz için camiye gitmeye teşvik edildi” ifadelerini kullandı.



Ev partilerini görmezden geldiler

Seküler cenahın her gün magazin sayfalarını süsleyen ev partilerini görmezden gelen, salgının zirve yaptığı dönemde il ve ilçe kongrelerini tamamlamaları gerçeği karşısında üç maymunu oynayan CHP yönetimi, her türlü tedbirin alındığı müftülük etkinliğini virüsün kaynağı olarak lanse etmekten utanmadı. Seçim dönemlerinde muhafazakar cenahtan oy alabilmek adına söylem değişikliğine giden CHP'nin İslam düşmanlığından hiçbir zaman vazgeçmeyeceği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.