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Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak. Bakanlar, reform görüşmelerinin ikincisini cumartesi günü TOBB heyetiyle yapacak.

Ekonomi / 26 Kasım 2020 Perşembe 19:03
Reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün reform görüşmelerinin ilki yarın TÜSİAD'la yapılacak. Bakanlar, reform görüşmelerinin ikincisini cumartesi günü TOBB heyetiyle yapacak.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler yarın başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler yarın başlıyor. Her iki Bakan da yarın 09.30'da TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek. Cumartesi Günü ise TOBB ile görüşme gerçekleştirilecek.

BAKAN VARANK VE PAKDEMİRLİ DE KATILACAK

TOBB ile yapılacak görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak. Dolmabahçe'de yapılacak olan görüşmeler basına kapalı olacak. Toplantılar ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.


Lütfi Elvan

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