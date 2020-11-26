Özdağ Twitter'dan bombaladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon kanalında partiden ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ ve partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili sorulara yanıt verdi.



Akşener kongre öncesi Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylediğini, kendisinin de Özdağ'dan bilgi ve belge getirmesini istediğini anlattı. Akşener, Özdağ'ın kendisine bilgileri Jandarma, MİT ve askeriyeden aldığını söylediğini belirtti. Konuyu araştırdığını iddia eden Akşener "Genel başkanınız da bununla ilgili çalışma yapıp 'hayır' alıyorsa, orada onu kapatırsınız" diye konuştu. Akşener, ayrıca Ümit Özdağ ile ilgili olarak "Bu arkadaşımız ben, benden sonra genel başkanlığa hazırlıyorum kanaatine kapıldı" iddiasında bulundu.



ÜMİT ÖZDAĞ'DAN AKŞENERE YANIT



Akşener'in açıklamaları üzerine Prof. Dr. Ümit Özdağ Twitter'den açıklamalarda bulundu.



Akşener'in gerçekleri çarpıttığını belirten Özdağ şunları kaydetti:



Şu ana kadar 4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız.



1) Ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz.



2) Siz bana "Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı"nı önerdiniz, ben divana girme teklifinizi reddettim. Uygun görürseniz grup başkanlığını tercih ederim dedim.



3) Benden randevu istemedi, ben sadece üstü çizilen vekillerle görüştüm demişsiniz. Sayın İsmail Koncuk ile listede ismi olmadığı halde kendisini davet ederek görüştünüz.



4) Ben AKP ile İYİ Parti anayasa çalışması yapıyor demedim. Uğur Poyraz'ın Ankara'da, değişik mahfillerde birlikte anayasa yapıyoruz diye konuştuğunu söyledim ve size de doğru mu diye sordum.Arzu ederseniz bu konuşmanın şahidi olan saygın siyasetçinin de numarasını size yollarım.