Özbekistan'dan terör örgütü PKK/PYD'ye ziyaret!

Özbekistan Başbakanı Danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer'i ziyaret etti.







Söz konusu ziyarette ne görüşüldüğüne ilişkin detaylar paylaşılmadı. Özbekistan'ın bu tutumu Türk dünyasının tepkisine neden oldu.