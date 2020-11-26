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Mete Yarar stüdyoyu terk etti!

Habertürk yayınında Gazeteci Deniz Zeyrek ile Mete Yarar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın üzerine Mete Yarar yayını terk etti.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 00:41
Mete Yarar stüdyoyu terk etti!
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Habertürk yayınında Gazeteci Deniz Zeyrek ile Mete Yarar arasında tartışma yaşandı.

Ankara’dan yayına bağlanan Zeyrek, “Başka var mı konuşacak” demesi üzerine Yarar, “12’den sonra kabağa dönüşüyor” ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Zeyrek, “Fareye dönüşmekten iyidir diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

“Katılıyorum katılıyorum” diye yanıtını geçiştiren Yarar’ın ardından Zeyrek değerlendirmelerini sürdürdü.

TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ!

Program sürerken Mete Yarar yeniden araya girerek; 'Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim. Ben ona kabak dedim, adam adam gibi fare lafını geri alsın. Edepse son kez söylüyorum fare lakabı takarak, ben sana kabağa dönüş dedim. Edep dersi verdiğin adama bak ya. Geçen Hafta Nedim Şener’e ayar veriyordun. Lafa bak ya, fare. Bir daha senin olduğun programa çıkan… Bu kadar. Tamam arkadaşım. Senin ayarın bu.' ifadelerini kullandı. 

Zeyrek, “Dinler misin lütfen” diye ara girdiğinde ise Yarar şöyle devam etti:

Ne dinleyeceğim seni? Senin ayarın bu, seviyen bu.

Yarar daha sonra programı terk etti.

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