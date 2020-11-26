İmamoğlu taksicileri çileden çıkardı!

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici, kapı önünde Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi. İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını protesto eden grup arasında tartışma çıktı. İmamoğlu içeri girerken gruptakiler protestosunu sürdürdü. Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi. İmamoğlu tartışmanın ardından içeriye girdi. Toplantıya alınmayan taksiciler ise uzaklaştı.



