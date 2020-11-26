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Fransa'ya nota verdiler!

Fransa'nın sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından Azerbaycan Fransa'ya nota verdiğini duyurdu.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 18:59
Fransa'ya nota verdiler!

Fransa'nın sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından Azerbaycan Fransa'ya nota verdiğini duyurdu.

Azerbaycan Milli Meclisi, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karara tepki göstererek hükümete, Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığından geri çektirilmesi için AGİT'e başvurması çağrısında bulundu.

"KARARIN BAĞLAYICILIĞI BULUNMUYOR"

Fransa Senatosu dün yapılan bir oylamayla, Paris hükümetini, 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya çağıran, tavsiye niteliğindeki bir kararı kabul etmişti. 1'e karşı 305 oyla kabul edilen söz konusu kararın herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Azerbaycan Milli Meclisi, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ bildirisine karşı itiraz bildirisini kabul etti.

Bildiride Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşma ile Dağlık Karabağ sorununa son verildiği hatırlatıldı.

Ayrıca bu anlaşmanın, Fransa'nın da desteklediği ve Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çekilmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması anlamına geldiği kaydedildi.

Yeni gerçeğin herkes tarafından kabul edilmesi gerektiği belirtilen bildiride, Azerbaycan hükümetine şu çağrıda bulunuldu:

'Son günlerde aldığı tavır ve yaptığı açıklamalar nedeniyle tarafsızlığını şüphe altında bırakan Fransa'nın Minsk Grubu eş başkanlığından geri çektirilmesi için AGİT'e başvuruda bulunulsun'

Azerbaycan ile Fransa arasındaki siyasi ilişkiler yeniden gözden geçirilsin. Azerbaycan ile Fransa arasındaki ticari ilişkiler incelensin ve gereken adımlar atılsın."

Dağlık Karabağ CumhuriyetiFransaAzerbaycan

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