Ermeni Meclisi karıştı!

Azerbaycan'dan yedikleri tokat sonucunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından ülkede karmaşa bitmiyor.



Halkın ısrarla Paşinyan'ı istifaya çağırmasının ardından şimdi de Ermenistan Meclisi'nde olaylar patlak verdi.



Vekiller arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye döndü.



Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaş hakkında iki milletvekili arasında tartışma yaşandı.



Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi.



Tartışma büyüyünce milletvekilleri güvenlikler tarafından sakinleştirildi.