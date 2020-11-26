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Aşıda kritik oran yüzde 70

Corona virüse karşı aşı çalışmaları devam ederken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz son dakika açıklamalarında bulundu. Avrupa ve ABD'nin neden Çin aşısına uzak olduğu hakkında yorumlarda bulunan deneyimli bilim insanı, Türkiye'de ilk corona virüs aşısının kimlere yapılması gerektiğini de ifade etti. A Haber canlı yayınında Banu El'in sorularını cevaplayan Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, ülkemizde aşının başarı sağlaması için nüfusun %70'ine aşı yapılmasının doğru olacağını vurguladı.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 18:41
Aşıda kritik oran yüzde 70

Aşı çalışmaları hakkında son durum hakkında bilgiler veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, ülkemizde corona aşısının önce yapılması gereken meslek gruplarını sıraladı. Sağlık çalışanlarının, emniyet güçlerinin, kamu kuruluşlarında çalışanların, banka personellerinin önce aşılanması gerektiğini vurgulayan uzman isim, corona aşısındaki ilk amacın hastalığın bulaş riskini engellemek olduğunun altını çizdi. Son dakika haberine göre nüfusun yoğun olduğu yerlerde aşılamanın daha fazla olması gerektiği de ifade edildi.

AVRUPA VE ABD, ÇİN AŞISINA NEDEN MESAFELİ?

"Her ülkenin sağlık otoriterleri kendi vatandaşları için ilgili kurullarında tartışılırlar ve onay verirler. Aşı üreticisi firmanın ürettiği aşılar faz denemeleri sonrasında ABD'deki FDA heyetinden ruhsat alır eğer Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ruhsat vermezse o zaten geçerli olmuyor. Antikor testlerini de inceleyen FDA, aşıyı inceleyip uygun görürse onaylar."

"FDA'dan onay almış herhangi bir aşının kullanılmaması ülkelerin siyasi durumuyla ilgili. Diğer ülkeler farklı aşıları denemek isteyebilir. 4-5 farklı aşı onay için müracaat edecek, bugün 48 tane aşı Faz-3 aşamasında. Çin'de sadece Sinovac yok 6-7 farklı aşı firması var. 2 Temmuz itibariyla Brezilya'da deneme çalışmalarına başlandı, 13.500 civarında kişide denendi ve Eylül ayından itibaren Türkiye'ye geldi. 13 bin kişilik Faz-3 çalışması planlanıyor.

Vatandaşlarımız çok duyarlı davranarak aşı için gönüllü oldu, 20 bin civarı müracaat var bu da çok olumlu bir gelişme. Sağlık Bakanlığımız ileriyi düşünerek çok olumlu bir karar verdi."

SALGININ ARTIŞININ AZALMASI İÇİN NÜFUSUN KAÇININ AŞI OLMASI GEREKİR?

"Ülkelerdeki yaşam şekli ve nüfus popülasyonu hastalığın bulaşmasında bire bir etkili. Bizim ülkemizde geçtiğimiz 10 ay içerisinde yükselen salgında özellikle belirli sağlık veya meslek kuruluşlarında ya da insanların yoğun yaşadığı yerlerdeki insan sayısı arttıkça aşılama oranının da buna göre değerlendirilmesi gerekiyor. Çok seyrek yaşam alanlarının olduğu Avustralya'da yüzde 50 gibi bir oran varken kalabalık ülkelerde %70 oranında aşılama gerekiyor. Ülkemizde de %70 oranında bir aşılama olmalı."

CORONA VİRÜS AŞISI ÖNCE KİMLERE YAPILMALI?

"Virüsün bulaşmasına katkıda bulunan kişiler aşı konusunda öncelik olmalı. Birinci aşama sağlık personelleri olmalı. İkinci olarak ise halkın yoğun bulunduğu yerlere hizmet veren sektörler olmalı. Berberler, otobüs şoförleri, güvenlik kuvvetleri, kamu kurumlarında çalışanlar, bankalarda çalışanlar, postanelerde çalışanlar gibi virüsü bulaştırma tehlikesi olanlar önce aşılanmalı."

"Sağlık açısnıdan kritik olan bazı vatandaşlarımız, kronik hastalığı olanlar... Birüsü alırsa hayati tehlikede olacak kişiler. Önce onlardan başlanması gerekir. Geçtiğimiz ay içinde grip aşılarıyla ilgili de böyle bir plan yapılmıştı, Sağlık Bakanlığının elinde bu veriler var. Aşılamada iki önemli husus var, birincisi virüsün yayılmasını engellemek ikincisi de tesirini azaltmak..."

BrezilyaAvustralya

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