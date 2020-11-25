Yunan son umudu Biden oldu!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sondaj faaliyetlerini engellemek için başvurmadığı mecra kalmayan Yunanistan, çareyi bu kez de yeni ABD başkanında arıyor.



Sondaj faaliyetlerine, Yunan cephesinden gelen tüm itirazlara rağmen kararlılıkla devam eden Türkiye’ye karşı, çevre devletlerden ve AB’den aradığı etkin desteği bulamayan Yunan, ABD Başkanlığı kesinleşen Joe Biden’ın, Türkiye’yi sondaj konusunda etkileyeceğinden umutlu.



Kathimeri’de yayınlanan bir analizde, yıllardır başta Doğu Akdeniz olmak üzere bölgede giderek güçlenen Türkiye’nin, değişen ABD yönetimi sonrasında Yunanistan’ın şartlarına uymaya zorlanacağı ima edildi.



Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de önünü Biden yönetiminin “kesebileceğine” dair umutlu ifadelerin kullanıldığı analiz, bölgedeki çıkarlarının zarar gördüğü endişesi taşıyan Yunan’ın yaşadığı çaresizliği de gözler önüne serdi.