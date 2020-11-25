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Muharrem İnce CHP yönetimini bombaladı!

CHP'nin 2018 cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin yerel seçimlerde aldığı oylara işaret eden İnce, HDP'den alınan oyları işaret ederek, "HDP'den gelen oylar var. Bu oyları tek başımıza almadık ki." dedi. CHP'nin içine düştüğü çelişkili durumu da 3 maddeyle açıklayan İnce yaptığı açıklamada, "Atatürk diyemeyen CHP'li il başkanı, 'Mustafa Kemal' diyor sanki okul arkadaşı. Kim? Atatürk'ün kurduğu partinin il başkanı." ifadelerini kullandı.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:04
Muharrem İnce CHP yönetimini bombaladı!

CHP'nin 2018 cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin yerel seçimlerde aldığı oylara işaret eden İnce, ''Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' diyenler bize oy verdi. HDP'den gelen oylar var. Bu oyları tek başımıza almadık ki' ifadelerini kullandı. İnce, yaptığı açıklamada genel seçimlerde CHP'nin bu başarıyı yakalayamayacağını söyledi.



MUSTAFA KEMAL DİYOR SANKİ OKUL ARKADAŞI

'Son 3 ayda tartıştıklarımıza bakın' diyerek 3 maddede CHP'nin içine düştüğü terör çukurunu açıklayan İnce,'Bir: Atatürk diyemeyen CHP'li il başkanı, 'Mustafa Kemal' diyor sanki okul arkadaşı. Kim? Atatürk'ün kurduğu partinin il başkanı. Bunu başkaları yapıyor zaten CHP'de bu niye olsun?



AZERBAYCAN BİZİM DOSTUMUZ

İki: Azerbaycan'la ilgili çelişkili açıklamalar, Azerbaycan bizim dostumuz, canımız ciğerimiz. Karşıda işgalci Ermenistan var.



BİZ AMERİKA'NIN EYALETİ MİYİZ?

Üç: ABD'den demokrasi dilenmek. Demokratik güçleri destekleyecekmiş. Sanki seçime sevinen bir CHP yönetimi var. Banane ABD'deki seçimden, biz Amerika'nın eyaleti miyiz?' dedi.



KAFTANCIOĞLU'NUN ATATÜRK HAZIMSIZLIĞI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullanmıştı.

ErmenistanAzerbaycanMuharrem İnce

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