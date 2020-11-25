Koronavirüs defalarca evrim geçirdi!

Corona virüs ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Yapılan araştırmalar corona virüs salgının uğradığı mutasyonlar ile ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.



DURMASINI ZORLAŞTIRDI!



CNN Türk'te yer alan habere göre; yapılan araştırmalar, '614G' adlı mutasyonun, virüsün kişiden kişiye daha kolay yayılmasına yardımcı olduğunu ve salgının durdurulmasını zorlaştırdığını ortaya çıkardı.



ONLARCA FARKLI MUTASYONA UĞRADI



İlk olarak 2019'un Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edilen koronavirüsün, son bir yıl içinde onlarca farklı mutasyonu ortaya çıktı.



MUTASYONLAR HASTALIĞIN SEYRİNDE ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLMADI: BİRİ HARİÇ...



Uzmanlara göre, bugüne kadarki mutasyonların neredeyse büyük bir çoğunluğu, hastalığın seyrinde önemli bir değişikliğe neden olmadı. Biri hariç.



New York Times'ın haberine göre, '614G' adlı mutasyon, virüsün kişiden kişiye daha kolay yayılmasına yardımcı oldu ve salgının durdurulmasını zorlaştırdı.



ORJİNAL VARYANTTAN DAHA KOLAY ENFEKTE EDİYOR



ABD Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar aslında Mayıs ayında, varyantın insanları daha etkili bir şekilde enfekte etme yeteneğini geliştirdiğini belirtmişti. Ancak bir kısım bilim insanı, o dönem salgının merkezi olan Kuzey İtalya'da 614G'nin tespit edilmesini tesadüfe bağladı ve teoriye şüpheli olarak yaklaştı.



Araştırmanın sonunda bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün aslında ayrı bir avantaja sahip olduğu ve insanları Wuhan'da tespit edilen orijinal varyanttan daha kolay enfekte ettiği görüşünü destekledi.



PEKİ '614G' ÖLÜM RİSKİNİ VE AŞI ÇALIŞMALARINI ETKİLİYOR MU?



Araştırmaya göre 614G mutasyonunun, hastalığın şiddetini veya ölüm riskini yükselttiğine ya da aşı çalışmalarını etkileyebileceğine dair kanıt bulunamadı. Ancak 614G, toplumdaki bulaşma katsayısını (Rdeğeri) artırarak, pandeminin dünyaya eskisinden çok daha fazla yayılmasını sağladı.



Şu an Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde ortalama 600 binden fazla vaka yaşanması da oluşan mutasyonlar sonrasında meydana geldi.



PANDEMİYİ ORTAYA ÇIKARAN ŞEY OLABİLİR



Arizona'daki Translational Genomics Research Institute'te bir genetikçi olan David Engelthaler 'Önceki ve şu anda yapılan araştırmalara bakacak olursak, bu mutasyon pandemiyi yaratan şey olabilir. 614G, Wuhan'da 2019'un sonlarında ortaya çıkan orijinal koronavirüsten çok çok daha bulaşıcı' dedi.

