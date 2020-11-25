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Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; öğretmenlere hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yalçın, “Öğretmenleri yaftalayan, demokratik tercihlerini, iradelerini aşağılayan, tahkir eden, öğretmenlere çirkin ifadeler kullanan siyasetçi asla mazur görülemez” tepkisini gösterdi.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 19:18
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlere hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ali Yalçın, 'Öğretmenleri yaftalayan, demokratik tercihlerini, iradelerini aşağılayan, tahkir eden, öğretmenlere çirkin ifadeler kullanan siyasetçi asla mazur görülemez' dedi. Türkiye genelinde Eğitim-Bir-Sen'e 437 bin 861 öğretmenin üye olduğu öğrenildi.

EĞİTİM-BİR-SEN: KILIÇDAROĞLU, ÖĞRETMENLER HAKKINDA AŞAĞILAYICI VE AYRIŞTIRICI İFADELER KULLANARAK HAKARET ETTİ

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada; derneklerinin partisinin grup toplantısında öğretmenler hakkında aşağılayıcı, ayrıştırıcı ifadeler kullanarak hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa şikâyette bulunulduğu bildirildi.

'ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ÇİRKİN İFADELER KULLANMIŞTIR'

Açıklamada şöyle denildi:

'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM çatısı altında, Öğretmenler Günü'nde, 'Hâlâ iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir' diyerek, öğretmenlerimizin iradelerini yaftalamış, demokratik tercihlerini aşağılamış, tahkir edici bir üslupla öğretmenlerimize yönelik çirkin ifadeler kullanmıştır.'

'ÖĞRETMENİN İRADESİNİ HİÇE SAYDI'

'Öğretmenin iradesini hiçe sayarak, kendi istediği gibi hareket etmediğini düşündüğü tüm öğretmenleri ötekileştiren, öğretmeni 'iradesini pazarlamakla' itham eden, alenen aşağılayan, tahkir eden şahsın, bu çirkin fiili nedeniyle adalet önünde hesap vermesini istiyor; ayrıca öğretmenlerimizin ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.'

'KILIÇDAROĞLU'NU BÜTÜN ÖĞRETMENLERİMİZDEN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ'

'Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öğretmenlerin iradelerini yargılayan, onları töhmet altında bırakan, kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz. Öğretmenliğe saygının, öğretmene ve öğretmenin iradesine saygı duymakla başlayacağını hatırlatıyor, kendisini bütün öğretmenlerimizden özür dilemeye davet ediyoruz.'

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki göstermiş, suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirerek, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerin iradesine saygı duymayan ifadeleri vicdanları yaralamış, tüm öğretmenleri üzmüştür. Öğretmenleri ayrıştıran, kutuplaştırıcı hakareti yargıya taşıyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu

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