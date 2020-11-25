İlk yerli aşımız kullanıma hazır!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, "Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi.



Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı." dedi.





