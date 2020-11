Dünya aşıyı konuşurken umutları yıkan açıklama geldi!

Koronavirüs tüm dünyada etkisini kaybetmeden yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı 60 milyonu aşarken virüs özellikle Avrupa'da ve salgının merkez üssü olan ABD'de yayılmaya devam ediyor.



Vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 956 bin 783 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 265 bin 943 kişi hayatını kaybetti.



Hastaneye yatış sayısında ise son 14 gün üst üste en yüksek sayıya ulaşıldı. Ayrıca bugün ABD'de 151 binden fazla Kovid-19 vakası ve 956 ölüm kaydedildi.



Ülkede en çok vakanın görüldüğü Teksas eyaletinin El Paso kentindeki mobil morglardaki görüntüler dehşetin boyutlarını açığa çıkardı.



Tüm önlemlere rağmen salgının yayılmasını durduramayan ABD için korkutucu araştırma sonuçları yayınlanmaya devam ediyor.



CNN haber kanalının Amerika'nın en iyi tıp fakültelerinden birine sahip Washington Üniversitesine dayandırdığı haberinde, ABD'de başkanlık yemininin yapılacağı 20 Ocak tarihine kadar Kovid-19 vaka sayısının 20 milyonu aşabileceği öngörüsüne yer verildi.



Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü tarafından yapılan başka bir ölçümlemeye göre ise 2 ay içinde 140 bin Amerikalı daha virüsten ölebilir.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), koronavirüs bulaşıp bulaşmadığının anlaşılması için gerekli görülen karantina tavsiye süresini kısaltabileceği belirtildi.



CDC yöneticilerinden Henry Walke, Wall Street Journal'e yaptığı açıklamada, "Kurum yetkilileri bir kişide Kovid-19 virüsünün olup olmadığını anlamak için gerekli görülen karantina süresini 7 ile 10 gün arasına indirilebilir." dedi.



Walke, karantina süresinin kısaltılması yönünde atılacak bir adımın daha fazla insanın karantina kurallarına uyması adına "teşvik edici" olacağına inandığını ifade etti.



Mevcut durumda, karantina için 14 günlük bir tecrit süresi tavsiye eden Dünya Sağlık Örgütü de süre ile ilgili verileri tekrar gözden geçirdiğini duyurmuştu.



Koronavirüs vakalarının günlük takibini yapan Kovid İzleme Projesi verilerine göre toplam pozitif vaka sayısının 12 milyon 230 bini aştığı ülkede, 85 binden fazla kişi Kovid-19 teşhisi ile hastanede tedavi altında bulundurulurken, hastaneye yatış sayısında ise son 14 gün üst üste en yüksek sayıya ulaşıldığı belirtildi.



Aynı kaynağa göre, bugün ABD'de 151 binden fazla Kovid-19 vakası ve 956 ölüm kaydedildi.



Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci dün yaptığı açıklamada, salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ülkede Covid-19'a bağlı can kaybı sayısının yıl sonuna kadar 300 bini geçebileceği uyarısında bulundu.



ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü (NIAID) ve Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci dün yaptığı açıklamada, "Şu anda 250 binden fazla, diğer bir deyişle çeyrek milyon ölüm ile karşı karşıyayız. Salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ölü sayısı yıl sonuna kadar 300 bine ulaşabilir. Gereken önlemler alınmazsa 300 bini de geçebilir" dedi.



Fauci açıklamasını, "Virüse karşı alınan sosyal mesafeyi koruma ve maske takma gibi önlemlere uyarak, salgının yayılma hızını değiştirme gücüne sahip olabiliriz" sözleriyle sürdürdü.



Korona virüs aşısı hakkında da konuşan Fauci, New York Valisi Andrew Cuomo ve diğer eyalet liderlerinin aşıyı halka dağıtmadan önce, kendi kurum içi incelemelerini yürütmeleri gerektiği fikrine katılmadığını söyledi.



Fauci; New York ve diğer eyaletleri, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayının ardından aşıyı kabul etmeleri için çağrıda bulundu.



Avrupa'da korona virüs kaynaklı can kaybı sayısı hızla arterken, Kovid-19 salgınının ikinci dalgasının en fazla etkilediği İngiltere, Fransa ve İtalya'da ölümler 50 bine ulaştı.



Kovid-19 salgınını en şiddetli yaşayan Avrupa ülkelerinde, korona virüs kaynaklı can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.



Avrupa şu ana kadar rapor edilen vaka ve can kayıpları, küresel vakaların ve can kayıplarının 4'te 1'ini oluşturuyor. Avrupa'da toplam korona virüs vaka sayısı 16 milyon 646 bin 628'e ulaşırken, toplam can kaybı ise 376 bin 539'a yükseldi.



Kovid-19 salgınının ikinci dalgasından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa'da korona virüs kaynaklı can kayıpları 50 bine yaklaşırken, İngiltere ve İtalya'daki can kaybı sayıları dün itibariyle 50 bini geride bıraktı.