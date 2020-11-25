Ayasofya'dan sevindiren haber!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından Ayasoya-ı Kebîr Cami-i Şerîfi ile ilgili sevindiren bir paylaşım yaptı. 2012 yılından bu yana yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Vali Yerlikaya, şunları söyledi:



"İstanbul Valiliği #YİKOB tarafından #Ayasofya'da 2012'de başlatılan #restorasyon ve #konservasyon çalışmaları tamamlanarak kurulan iskele kaldırıldı."



Vali Ali Yerlikaya'nın paylaşımından sonra konuya ilişkin bir açıklamada İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"İstanbul Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) tarafından 14 Kasım 2012 tarihinde başlatılan 'Ayasofya Ana Mekan İç Yüzeylerinin Acil Müdahale ve Proje Yapım İşleri' kapsamında gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon çalışmaları için kurulan iskele, çalışmaların tamamlanması sonrasında söküldü. İskele altında kalan mermer döşemelerin restorasyon ve konservasyon çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor."



İŞTE YAPILAN ÇALIŞMALAR!



"İstanbul Valiliği adına restorasyon ve konservasyon çalışmalarını üstlenen YİKOP tarafından 6.097.792,58 TL'ye ihale dilen (KDV Dahil) 'Ayasofya Ana Mekân İç Yüzeylerinin Acil Müdahale ve Proje Yapım İşleri' için kurulan iskele çalışmaların tamamlanmasının ardından 22 Kasım'da tamamen söküldü. 2012 yılında başlanan çalışma kapsamında; Ana mekânın döşeme mermerleri projelendirildi, restorasyon ve konservasyon işlemleri orijinaline bağlı kalınarak hassasiyetle tamamlandı. Kuzey cephe ana kemerinde ortaya çıkan sıva altı çatlağı güçlendirme işlemi, özgün sıvalı yüzeylerde onaylı projeye uygun olarak sağlamlaştırıldı. Kuzey cephedeki mozaik yüzeylerin restorasyon ve konservasyonu, mermer plakalar, sütun, sütun başları ve kornişlerde temizlik işlemi yapılarak yerinden oynayan mermerlere kenetle sağlamlaştırma ve derz dolgu işlemleri tamamlandı. Ahşap korkuluk ve maksurelerin temizlik ve tümleme işlemleri yapılarak kuzey cephede bulunan kandilliklerin restorasyon işlemleri gerçekleştirildi. Hünkar ve müezzin mahfillerinde fümigasyon yapıldıktan sonra ahşap şebekeler sağlamlaştırılarak temizlik ve varaklama işlemleriyle mermer sütun, sütun başları, mermer parapet ve demir gergilerin temizliği yapıldı. Kuzey cephedeki tüm çalışmalar tamamlanarak 22 Kasım 2020 tarihinde iskele söküldü. İskele altında kalan mermer döşemelerin restorasyon ve konservasyon işlemleri Kasım ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor."