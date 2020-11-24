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Türkiye'den Ege'de 3 yeni NAVTEX kararı!

Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni NAVTEX yayınladı.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 17:13
Türkiye'den Ege'de 3 yeni NAVTEX kararı!

Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni NAVTEX yayınladı.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX (NAVigational TEleX), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi.

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. NAVTEX yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

NAVTEX İLANI NE DEMEK?

NAVTEX ilanı, NAVTEX cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

NAVTEX yayımları, 518 kHz ve 490 kHz orta frekansında (MF), NBDP (Narrow-Band Direct Printing) sistemiyle yapılmaktadır. Uluslararası NAVTEX frekansı 518 kHz'dir ve bu frekansta mesaj İngilizce olmak zorundadır. Ülkeler yerel dillerinde ulusal NAVTEX yayımlarını ise, yerel diller için özelleşmiş olan 418 kHz bandını kullanarak yapar. Yüksek frekansta (HF) NAVTEX tipi yayımlar 4209.5 kHz'de yapılır, fakat NAVTEX cihazı yüksek frekansta alma yapamaz, bu nedenle HF bandındaki yayımı alan cihaz HF cihazıdır.

NAVTEX MESAJ FORMATI

NAVTEX mesajları yayın için ikili kodlama sistemi kullanmaktadır. Tüm NAVTEX mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar; B1, B2, B3 ve B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.
B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.
B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

ZCZC
B1, B2, B3, B4
Mesaj zamanı (GMT)
Seri tanıtım numarası
Mesaj İçeriği (...)
NNNN

TÜRKİYE'DE NAVTEX

Türk karasularında NAVTEX yayımları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayımlanmaktadır. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri farketmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

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