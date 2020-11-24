Kadıköy'de sürpriz yok!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Fenerbahçe, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'u farklı yendi ev adını üst tura yazdırdı. Erol Bulut'un Caner Erkin, Altay, Serdar Aziz,Ozan Tufan gibi as takım oyuncularının yanında Uğur Kaan Yıldız ve Ömer Faruk Beyaz gibi ligde çok fazla forma bulamayan oyunculara da yer vermesi dikkat çekti.



41'de Thiam'ın golüyle öne geçen Kanarya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 63. dakikada Pelkas farkı 2'ye çıkardı. 68'de Mame Thiam ceza alanı dışından harika bir şutla skoru 3-0 yaptı. 73'te ise bir başka yeni transfer Kemal Ademi ceza alanı içinde yaptığı düzgün vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı.