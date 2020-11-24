Kablonet İle Güvenli İnternet

Fiber optik kablolar sayesinde Kablonet, kullanıcılarına internet hizmetini kesintisiz ve hızlı bir şekilde sağlarken ayrıca HD kalitesinde televizyon hizmeti de sunmaktadır. Ayrıca Kablonet çevresel faktörlerden etkilenmemektedir. Bu nedenle kesintisiz ve yavaşlama sorunu olmadan kullanıcılarına internet ve tv hizmeti sunmaktadır. Kullanıcıların bu hizmetlerden yararlanabilmesi için ise bulundukları şehirde alt yapı olup olmadığını Kablonet ait web sitesinden öğrenmeleri gerekmektedir. Aboneliklerini de yine Kablonet abone merkezlerinden ya da kablonet'e ait iletişim numaralarından arayarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.



Ekonomik Ve Hızlı Fiber İnternet Teknolojisi



Işık hızında internet hizmeti sağlayan Kablonet bilinen diğer adıyla Uydunet, ekonomik tarifelerle hem internet hem de tv hizmeti sunmaktadır. Sabit telefon hattına gerek olmadan Kablo TV alt yapısı sayesinde Fiber internet hizmeti sunan Kablonet, uygun fiyat avantajları ile büyük küçük her kesime hitap etmektedir. Kullanıcılar ayrıca Kablonet teknolojisini kullanmak için ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine en uygun hızlı ve ekonomik tarifeyi belirleme hakkına sahiptirler.



Kablonet Farkı İle Kaliteli Ve Hızlı İnternet Hizmeti



Kablonet kullanıcılarına diğer internet servis sağlayıcılarına oranla daha uygun fiyatlardan kaliteli ve hızlı ev interneti hizmeti sunmaktadır. Kullanıcılar Kablonet'i kullanarak pek çok avantaj elde etmektedir. Öncelikle kullanıcıların, hızlı ve kaliteli internet hizmetinden yararlanabilmeleri için herhangi bir sabit hatta ihtiyaçları yoktur. Çünkü Kablonet internet hizmetini Türksat uyduları aracılığı ile vermektedir. Bu uydularla sağlanan internetin hızı ise kullanıcıların tercihlerine göre 10- 100 Mbps arasında değişmektedir. Ayrıca kullanıcılar, tarifelerine göre ayda bir kez hız değişikliği yapabilme hakkına sahiptirler. Kullanıcılar hızlarını kendileri belirleyerek istedikleri tarifeleri seçmekte de özgürdüler. Bu avantajların dışında kullanıcılar, isterlerse modemleri kendileri temin ederek Kablonet internet ve tv hizmetlerinden yararlanabilirler. Siz de Türkiye'nin en hızlı yerli internet servis sağlayıcısı olan Kablonet aracılığıyla hızlı ve kesintisiz internet hizmeti almak isterseniz hemen superkablonet.com üzerinden iletişime geçip abonelik başvurusunda bulunabilirsiniz. Size uyan en uygun tarifeyle sorunsuz ve hızlı internet için Kablonet farkından faydalanabilirsiniz.



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