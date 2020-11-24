Bülent Arınç'a açık mektup!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle tartışma yarattı ve gündeme oturdu.



Bülent Arınç, HaberTürk TV'de katıldığı programda, eski terörist Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve Kızıl Soros olarak tanınan Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemişti. Arınç'ın sözlerine tüm kesimlerden büyük tepki geldi.



Beyaz Gazete Haber Müdürü Türker Akıncı da Arınç'ı sert bir dille eleştirdi. Akıncı, Arınç'a cevaplamakta çok zorlanacağı sorular sordu.



İşte o köşe yazısı









