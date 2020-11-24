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Bayram Şenocak'tan Özgür Özel’e sert tepki!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’e çok sert tepki gösterdi. Şenocak, "Baskı, yasak, darbe ve faşizm denince akla CHP gelir. Bu ülkede demokrasi CHP’ye rağmen kazanılandır!" ifadelerini kullandı.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 13:40
Bayram Şenocak'tan Özgür Özel’e sert tepki!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ı eleştirdi ve 'İlçe başkan adaylarının bile genel başkanca belirlendiği, bunu gururla duyuran ve göstermelik kongrelerle birbirini ve milleti kandıran bir parti. Parti içi demokrasisi bu halde olanların, Türkiye demokrasisine verebilecekleri hiçbir şey olamaz!' iiddiasında bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Özgür Özel'in söz konusu iddialarına cevap verdi ve 'Demokrasiyi kasetle gelip kahve içerek darbe izleyen genel başkanınızdan, Atatürk diyemeyen il başkanınızdan, vekillere TV yasağı koyan genel merkezinizden öğrenecek değiliz. Baskı, yasak, darbe ve faşizm denince akla CHP gelir. Bu ülkede demokrasi CHP'ye rağmen kazanılandır!' ifadelerini kullandı.



Özgür ÖzelAk Parti

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