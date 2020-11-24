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Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddet olaylarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 11:35
Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Acele edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddete dün sert sözlerle tepki göstermişti. Soylu bugün de idari amirlere seslendi. Soylu, kadınlara koruyucu tedbir kararı ile ilgili çok net ifadeler kullandı. Bakan Soylu, gecikmek bir yana acele edilmesini istedi.

Bakan Soylu: Acele edin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin."

Soylu'dan kadına şiddete sert tepki
Aile içi ve kadına şiddetin dinen de yasaklandığını, kötü ve günah olduğunu söyleyen Soylu, "Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin, fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz, böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyi sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır." demişti.

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