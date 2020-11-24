Bahçeli'den Arınç'a sert mesaj!

Devlet Bahçeli'nin Bülent Arınç'a sözleri:



'Siyaset eskisi bir şahsın Kavala ile Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklıktır ahmaklıktır. Bu suçluyu övmektir. Devran isimli şahıs teröristtir yazan da teröristtir. Sayın Arınç aslına mı çekiyorsun nesline mi dönüyorsun? Sen Devran'ı bırak da Mehmet'lere bak.'

