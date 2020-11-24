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Aliyev ve eşinden tarihi ders! Ermenilerin harap ettiği camiye böyle girdiler...

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret ediyor. Aliyev'in 44 günde Ermenistan'ın tarihi mağlubiyeti ile biten savaşın ardından 27 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyaretinde dikkat çeken kareler ortaya çıktı. Ağdam'daki Ulu Cami'yi ziyaret eden Aliyev çifti, camide dua etti. Aliyev çiftinin Ermeniler tarafından harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girdiği görüntüler Ermenistan'a ders niteliğinde...

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 09:30
Aliyev ve eşinden tarihi ders! Ermenilerin harap ettiği camiye böyle girdiler...

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan savaş 44 günde Ermenistan'ın tarihi mağlubiyetiyle sona ererken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve First Lady Mehriban Aliyeva, 27 yıl sonra Ağdam'ı ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, 27 yıl sonra Ağdam'a tarihi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla Ağdam'da temaslarda bulundu.Azerbaycan First Lady'si Mehriban Aliyeva da sosyal medyadan İlham Aliyev'le Ağdam ziyaretlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ağdam'daki Ulu Cami'yi ziyaret eden Aliyev çifti, camide dua etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam kentinde Ağdam Cuma Camii'nin yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi.

Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeniler tarafından harap edilen camiye Kur'an-ı Kerim bağışladı ve dua etti.

Aliyev ve eşinin bu hassasiyeti halk tarafından da olumlu karşılanırken, ibadethaneleri harap eden Ermenistan'a adeta ders niteliğinde oldu.

'BURAYI TEK KURŞUN ATMADAN ALDIK'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam'a 27 yıl sonra geldiğini burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını ifade etti. Aliyev, düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını kaydetti.Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlattı.


ErmenistanAzerbaycan

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