Zincirlikuyu'da korkutan görüntü!

İstanbul'da Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkışı sırasında yoğunluk oluştu. Araç bekleyenlerin oluşturduğu kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.



İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk



Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor. Zincirlikuyu Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı.



Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi.



Son 24 saatte can kaybı 153



Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 12 bin 511 oldu. 6 bin 713 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 453 bin 535'e ulaştı.