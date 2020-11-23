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O görüntülerin ardından harekete geçildi!

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde çekilen görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Lokantaların oturma yerlerinin koronavirüs tedbirleri gereğince kapatılmasının ardından onlarca kişi yerde oturarak yemek yemişti. O görüntülerin ardından bugün ek tedbirler alındı. Alanlara şeritler çekildi. Güvenlikler sık sık vatandaşları uyardı.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:28
O görüntülerin ardından harekete geçildi!

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gereği restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerine kısıtlamalar getirilmişti. Saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti vermelerine izin verilmesi üzerine AVM'lerdeki restoranlardan masalar kaldırılmıştı.

Kısıtlama kararına rağmen Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde bazı vatandaşlar restorandan aldıkları paket servisleri yere oturarak yemek yedi. Vatandaşların o halleri cep telefonu kameralarıyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki alması üzerine AVM yönetimi harekete geçti. Restoranların oturma alanları güvenlik şeritleriyle kapatıldı. AVM içerisinde gezen polis ekipleri, restoran işletmecilerine uyarılarda bulundu. AVM güvenliği de gün boyu restoran katında devriye gezdi.

Öte yandan Bayrampaşa'daki AVM dışında Esenyurt'ta ki bazı AVM'lerde de benzer önlemler alındığı görüldü.

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