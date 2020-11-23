Nuhoğlu İnşaat Yepyeni Projesiyle İzmir’de!

Modern Bir Yaşam Merkezi



1533 daire ve 25 ticari alanı kapsayan, neredeyse yeni bir şehir büyüklüğünde olan proje; şehir merkezine, yeni fuar alanına ve Adnan Menderes Havaalanı'na yakın bir konumda, Uzundere mevkiinde bulunuyor. Nuhoğlu İnşaat'ın sektördeki 30 yılı aşkın tecrübesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası güvencesiyle hayata geçen Yenitepe İzmir; şehrin sakinlerine ve taşınmayı düşünenlere güvenli, şık ve konforlu yaşam alanlarının yanı sıra; alışveriş mağazaları, yeme – içme mekânları, spor ve sosyal alanları ile birlikte modern bir yaşam merkezi de sunuyor.



Bahçe Kullanımlı Daireler Satışta!



Boyutları 65 m2 – 165 m2 arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler arasından bahçe kullanımlı olanların satışları, yoğun talep üzerine geçtiğimiz günlerde başlamış bulunuyor. Her birinin kendine ait balkonu olan daireler; yeni sahiplerine estetik açıdan tatmin edici, kullanışlı ve konforlu yaşam alanları sunuyor. 280 bin liradan başlayan, 3 bin 200 lira taksit imkânı da sunan dairelerin ilk etap teslimlerinin ise aralık ayında başlaması bekleniyor.



Diğer Nuhoğlu İnşaat Projeleri



Sektördeki tecrübesi ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Nuhoğlu İnşaat'ın diğer öne çıkan çalışmaları arasında Marinera Çeşme, Yenitepe Kadıköy ve Küçükkuyu Port gibi projeler bulunuyor. Bu projelere ek olarak firmanın eğitim, sağlık ve altyapı dahil diğer alanlarda yaptığı projeler hakkında da ayrıntılı bilgi almak için Nuhoğlu İnşaat'ınweb-sitesini ziyaret edebilir, İzmir'in yeni yaşam merkezi Yenitepe İzmir hakkında daha fazla şey öğrenmek için ise bu bağlantıyı takip edebilirsiniz.



https://www.nuhogluinsaat.com.tr/

