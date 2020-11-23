USD (Alış - Satış) : 7,76 - 7,77 EURO (Alış - Satış) : 9,22 - 9,24

Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kan donduran olay sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Ön bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 19:11
Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Samsun Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'nde ön iki bacağı kesilmiş halde bulunduğu iddia edilen ve tedavi altına alınan köpekle ilgili Havza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Edinilen bilgiye göre, Havza Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu köpeğin tavuklara zarar verdiği iddiasıyla tüfekle vurulduğu, ön iki ayağının kemiklerinin kırılıp sadece deri kalması üzerine sahibinin komşusu tarafından bacaklarının kesildiği ortaya çıktı.

VETERİNERLE PARA KONUSUNDA ANLAŞAMADIĞI İÇİN BACAKLARINI KESMİŞ

Köpeğin tüfekle vurulmuş halde bulunduğunda götürüldüğü veteriner ile parada anlaşamadıkları, belediyenin de sahipli hayvanlara sahip çıkmaması üzerine köpeğin sahibinin çaresiz kalıp ağrı keseci krem sürüp kırılan ve sadece deri kalan köpeğin bacaklarını kesmek zorunda kaldıkları tespit edildi. Havza Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sapmasında 3 kişinin gözaltına alınması talimatı verdiği öğrenildi. Polisteki ifadesinin ardından 1 kişinin serbest bırakıldığı, 2 kişinin de adliyeye sevk edildiği kaydedildi. Savcıya ifade verin 1 kişinin savcılık tarafından 1 kişinin de adli kontrol şartıyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan, köpeğe Samsun Valiliğin sahip çıktığı ve sahibinden alınan köpeğin bakımını HAYTAP'ın üstlendiği öğrenildi.
Köpeğin sahibi ve komşusun ise idari yönden ceza uygulanacağı ileri sürüldü.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement