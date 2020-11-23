İstanbul için tek bir proje üretmeyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun, taksi algısını bilim çökertti.



Ulushaber'de yer alan habere göre; İBB’nin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun foyaları tek tek ortaya çıkıyor. Kanal İstanbul projesi üzerinden de bir dizi yalanlarla halkı provoke etmeye çalışan İmamoğlu’nun hedefindeki son kesim ise 24 saat direksiyon sallayan taksici esnafıydı. CHP’li Başkan, taksicilerle giriştiği rant kavgasında akla hayale gelmedik senaryolar üretti ve taksiciler hakkında kara propaganda başlattı. İşte bu kirli gidişata İTÜ Raporu bilimsel gerçeklik ışığında son verdi.



Platform konuşmalarında “Biz bilimin ve bilim adamlarının emrindeyiz” diyerek pozitif bir hava oluşturmaya çalışan CHP’li İmamoğlu’nun, uygulamada bilim düşmanı olduğu öne çıktı. İTÜ’den Prof. H. Murat Çelik’in yaptığı detaylı araştırma sonucunda İstanbul ulaşımında yeni taksilere ihtiyaç olmadığı en ince ayrıntılarına kadar belirtilirken, CHP’li Başkan, ısrarla 6 bin taksiyi daha trafiğe çıkarmanın telaşında. Ortak kanaat ise bunun bir ihtiyaçtan değil, iştah kabartan milyonlarca dolarlık ranttan kaynaklandığı yönünde.







İSTANBUL'UN TAKSİ SAYISI AZ DEĞİL!



Aylardır İstanbul gündemini meşgul eden 6 bin yeni taksinin daha trafiğe çıkmasına, “Gerek yok” diyerek son noktayı koyan Şehir Planlamacısı Prof. H. Murat Çelik, İstanbul trafiğinde direksiyon sallayan taksicilerin, yeterli ve donanımlı aplikasyon sistemi sağlanamadığından dolayı taksicilerin 1 saat çalışma sırasında 47 dakikayı trafikte durarak geçirdiklerini, bunun da ticari gelir kaybına neden olduğunun altını çizdi. Çelik, tesbitlerinin diğer aşamasında, nüfus oranına bakıldığında da İstanbul’daki mevcut taksi sayısının haddinden fazla yeterli olduğuna değindi, diğer ulaşım araçları da göz önüne alındığında yolcu taşımalarının çoğunluğunun alternatif araçlarla sağlandığını raporuna ekledi. Çelik, alternatif ulaşım araçlarının yolcu taşıma payının çok yüksek olduğunu, taksici esnafına düşen oranın ise sektördeki taksici esnafını şu aşamada ve kötü uygulamaların gerçekleştiği bir dönemde memnun edecek seviyede olmadığını vurguladı.







İMAMOĞLU'NDAN KIYAK ÜSTÜNE KIYAK!



Raporda, İBB’nin taksicileri sadece 3 aracı satın almaya mecbur ettiğine işaret edilerek bunun da taksicilerin lüks ve donanımlı araçlar satın alması yönündeki en büyük engel olduğu vurgulandı. Uygulamaya bakıldığında da İBB’nin aldığı son kararla taksicilere önerdiği araçlar içerisinde de KOÇ Grubu’na ait Fiat Egea olduğu görüldü.







UKOME TOPLANTISINI ÖNE ÇEKTİ!



Öte yandan bu konuyla ilgili gelişen iki önemli başlık ise taksiciler ve İBB ile alakalı başlıklar oldu. Taksici esnafını temsil eden kesim yarın itibarıyla bu raporu basın toplantısı aracılığıyla ayrıntılı bir şekilde gündeme düşürmeye hazırlanırken, İBB de Aralık ayının sonlarına doğru yapacağı UKOME toplantısını 1 ay erkene Kasım ayının 26’sına çekti. Amaç ise İTÜ Raporu’nun İstanbullu tarafından geniş kapsamlı olarak duyulmasından önce meseleyi oldubittiye getirerek kapatmaya çalışmak.





