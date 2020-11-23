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İBB'den vizyonsuzluk örneği!

CHP'li İBB o kadar işini yapmıyor ki... Bazı İETT otobüslerinin seferlere koltuksuz çıkması İmamoğlu yönetiminin sorumsuzluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:33
İBB'den vizyonsuzluk örneği!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuzluğu vatandaşı isyan ettirmeye devam ediyor. 



OTOBÜSLER KOLTUKSUZ! 

Bir sosyal medya hesabından paylaşılan İETT otobüsünün bakımsızlık yüzünden kırık koltuklarla sefere devam etmesi İBB'nin işine ne kadar saygılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar o gönderiye büyük tepki gösterdi. İmamoğlu yönetiminin vizyonsuzluğuna sosyal medyada tepki yağdı. 

AK PARTİ DÖNEMİNDE HER SEFERDEN ÖNCE DENETLENİRDİ!

Öte yandan AK Parti döneminde İETT'nin otobüsleri her seferden önce denetlenir böyle bir sorun yaşanmaması sağlanırdı.

Ak Parti

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