Faik Öztrak'tan ilginç S-400 açıklaması!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin her fırsatta karşı olduğunu dile getirdiği S-400'ler hakkında fıkra gibi bir açıklama yaptı.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı (MYK) sonrası kameraların karşısına geçti.



S-400 AÇIKLAMASI



Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün CHP'li milletvekillerinin de tepkisini çeken yeni ABD Başkanı Biden'dan "demokrasi talebi''nde bulunmasına değinmedi. Ancak; Çeviköz'ün CHP iktidarında S-400'lerin aktive edilmeyeceği garantisi vermesine itiraz etti.



Kılıçdaroğlu'nun önceki açıklamalarının aksine, hava savunma sistemlerinin alınmasını isteyen partinin CHP olduğunu savundu.



HDP İLE "GİZLİ ANAYASA" ÇALIŞMASI



CHP Sözcüsü Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki "anayasa taslağı hazır'' açıklamasına rağmen partinin HDP ile ''gizli anayasa'' için masaya oturmadığını savundu.



DEMİRTAŞ'A KOL KANAT GERDİ



Öztrak, HDP'nin terörden tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük çağrısını yineledi ve ''yanındayız'' mesajı verdi.