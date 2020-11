Fahrettin Koca fena haşlamıştı ama yalan Ekrem’de bağımlılık yapmış!

Deprem gibi doğal afetlerde bile siyaset yaparak kendini ön plana çıkarmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını ile mücadeleyi de sekteye uğratmak için elinden geleni yapıyor.



CHP'li Ekrem İmamoğlu, daha önce vatandaşı hükümete karşı kışkırtmak için koronavirüs verilerinin yanlış olduğu algısı uyandırarak, “Mezarlıklar Daire Başkanlığı'mızın Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz.” açıklamasında bulunmutu.



İmamoğlu'nun iddialarına bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap vermişti. İmamoğlu'nu arayarak konuyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, çocuğa anlatır gibi her bulaşıcı hastalıktan dolayı yaşanan can kaybının Covid-19 kaynaklı olmadığını geniş çaplı izah etmişti. İmamoğlu ise bu telefon görüşmesini sosyal medya hesabından haber vermişancak görüşemenin içeriğine ilişkin bir şey dememişti.



İmamoğlu yine sahnede!

Ancak İmamoğlu yine rahat durmadı. CHP'li Başkan dün yaptığı açıklamada İstanbul'da koronavirüs nedeniyle bir günde 186 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.



İmamoğlu, şu hezeyanları dile getirdi:



'Eğer pandemiyle ilgili bir daraltma yapıyorlarsa, ben, pandemiyle ilgili alınan her tedbire saygı duyuyorum; açık söyleyeyim. Buna siz de saygı duyun. Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Çünkü ben konuşmazsam, ne yapacağım? Mecburum konuşmaya. Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayışımız, 450'lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim definimiz, - Allah rahmet eylesin; bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum- İstanbul'da 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin. Ama bu dediğinizde başka bir konu varsa, hangi ilçeyse iletin. Biz de o ilçelerle görüşelim...'



Asıl amacı

İmamoğlu'nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına ve bizzat arayıp bilgi vermesine rağmen devletin açıkladığı resmi rakamlara gölge düşürmek amacıyla dayanağı olmayan açıklamalarını sürdürmesi asıl niyetin kaos çıkarmak olduğunu ortaya koydu. Salgın ve deprem gibi doğal afetlerde sivri çıkışlar yapıp, kendini ön plana çıkarmaya çalışarak ana muhalefet içinde sivrilme gayreti içine giren İmamoğlu'nun, bu çıkışlarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gölgede bırakarak genel başkanlığı hedeflediği yorumları yapılıyor.