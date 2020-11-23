EFNAN BİTKİSEL KARIŞIM YORUMLARI

Bitkisel gıda takviyesi olarak ön plana çıkan efnan bitkisel karışım ürünün popüler olmasının ardından ürüne dair yorumlar da araştırılmaya başlandı. Söz konusu gıda takviyesine dair yorumlara ulaşmak ise oldukça kolay. Efnan bitkisel karışım yorumları için internet üzerinde küçük bir araştırma yapmanız yeterli. Böylece çeşitli internet sitelerinde pek çok yorumla karşılaşabilirsiniz.



EFNAN BİTKİSEL KARIŞIM HAKKINDA



Efnan bitkisel karışım doğal yollarla elde edilen bir karışım. Pek çok meyve çekirdeği, bitki kökü ve otların tohumlarının bir araya getirilmesi sonucu elde edilir. Bir araya getirilen bu maddeler harmanlanır. Daha sonra toz halinde efnan bitkisel karışım elde edilir.



Efnan bitkisel karışım aslında bir gıda takviyesidir. Sıradan gıda takviyeleri gibi kimyasal işlemlerden geçirilip fabrikasyon yöntemleri sonucu ortaya çıkmaz. Dolayısıyla endüstriyel bir gıda takviyesi değildir. Bu sebeple efnan bitki karışımı satın alırken dikkat etmeniz en önemli konulardan biri; ürünün içerisine koruyu maddeler, kimyasal malzemeler ve katkı ürünlerinin olmamasıdır. Efnan bitkisel karışımın doğal malzemelerden üretilmiş olması gerekir.



EFKAN BİTKİSEL KARIŞIMIN İÇERİSİNDE NE VAR?



Efkan bitkisel karışımın içerisinde ne olduğunu bilmek, ne yediğinizi bilmek açısından önemlidir. Bu gıda takviyesinin içerisinde toplamda 11 farklı malzeme bulunur. Bu malzemeler çekirdekler, tohumlar ve kökler şekindedir.



Efkan bitksel karışımın içerisinde bulunan malzemeleri şu şekildedir:



• Üzüm çekirdeği

• Nar çekirdeği

• Fatma Ana Eli Otu

• Isırgan tohumu

• Zerdeçal

• Keten tohumu

• Havlıcan

• Çörek otu

• Hurma çekirdeği

• Zeytin çekirdeği

• Tarçın



Yukarıdaki listede de görüldüğü üzere efkan gıda takviyesi tamamen doğal bitkilein çeşitli kısımlarından oluşur. Üstelik pek çoğu günlük hayatımızda direkt olarak tükettiğimiz maddelerdir.



EFNAN NASIL TÜKETİLİR?



Efnan nasıl tüketilir sorusunun cevabını bilmeniz oldukça önemlidir. Her ne kadar toz halinde olsa da, tek başına tüketmemeniz gerekir. Efnanı yoğurtla birlikte yemeniz önerilir. Bunun için ilk önce iki kaşık yoğurdu bir kaseye koyun. Yoğurt kaşığınız yemek kaşığı olsun. Efnanı ise tatlı kaşığı alın ve yoğurdun üzerine dökün. Bir tatlı kaşığı efnan yeterlidir. Ardından da yoğurt ile efnanı karıştırın ve böylece tüketin.



Efnan yoğurt karışımını tüketmek için kahvaltı vaktini seçin ve istikrarlı olmaya özen gösterin.

