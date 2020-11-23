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Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen gemimizin ağır hava şartları altında saatlerce güzergâhından alıkonulmasını, ayrıca denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz. Bundan doğabilecek zarar ve kayıplara karşı ilgili gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tazminat hakkı tabiatıyla saklı olacaktır." denildi.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:30
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki


Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında şu cümlelere yer verildi;

'AB'nin ne meşru Libya Hükümetiyle, ne ülkemizle, ne de NATO'yla istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtının tarafsızlığı hâlihazırda tartışmalıdır. Hal böyleyken, ülkemizden Libya'ya taşımacılık yapan gemilere uygulanan bu çifte standartlı ve hukuk dışı muamele asla kabul edilemez. Daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi İrini operasyonu taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır.'

Libya

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